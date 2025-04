Quarta pista dell’aeroporto di Fiumicino Rocca | Non ci possiamo fermare

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 aprile 2025 – “Non ci, laè una cosa su cui dobbiamo lavorare insieme”. Così il presidente della Regione Lazio Francesco, associandosi all’uguale auspicio del sindaco di Roma Gualtieri all’evento di presentazione della nuova base di EasyJet all’aeroporto Leonardo da Vinci di. “Roma deve essere un trampolino per le località della regione-, ha aggiunto, e il Giubileo è una spinta in tal senso”.Dello stesso avviso era infatti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha espresso l’auspicio che “l‘obiettivo dellavenga realizzato”. “Siamo contenti della scelta di EasyJet di rafforzare la sua presenza in Italia con rotte strategiche importanti – ha detto il sindaco riferito alla nuova base -. Una scelta che avrà una ricaduta occupazionale, con 150 posti di lavoro diretti più l’indotto”.