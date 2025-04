Quanto dura il miglior marcatore di Man City? Giochi che potevano perdere possibili date di ritorno

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-31 23:21:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il pomeriggio misto di Erling Haaland a Bournemouth nei quarti di finale della FA Cup il 30 marzo si è concluso in stile doloroso quando il capocannoniere del Manchesterha dovuto essere sostituitonte la seconda metà.Il talismano della Norvegia Haaland ha perso duetà presentabili e ha fatto salvare un rigore all’inizio del pareggio, solo per segnare l’equalizzatore dinella loro vittoria per 2-1 prima di togliersi il campo a velocità mentre gareggiava per la palla con il difensore di ciliegie Lewis Cook al 56 ° minuto.Il 24enne è tornato in piedi ma non ha potuto continuare ed è stato sostituito da Omar Marmoush, che ha segnato l’obiettivo decisivo al 69 ° minuto.