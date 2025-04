Metropolitanmagazine.it - Quando un “no” non basta: Sara Campanella è stata uccisa dal suo stalker, Stefano Argentino

aveva 22 anni, era al terzo anno del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, e già da tempo aveva confessato agli amici di non sentirsi al sicuro. Lui invece si chiama, è un suo compagno di corso, trovava nella sua abitazione di Noto, in provincia di Siracusa,i Carabinieri hanno collegato la morte della giovane 22enne a lui.si sentiva seguita, aveva paura e lo aveva confessato ad una amica: “Ho paura, mi stanno seguendo”. Questo è stato l’ultimo messaggio inviato dal suo cellulare, poi il silenzio. Ècon due colpi sferrati al collo e alla scapola., la 22enneda, il suo, dopo i primi accertamenti effettuati, è stato sottoposto a decreto di fermo di indiziato di delitto.