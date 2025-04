Oasport.it - Quando inizia il Giro d’Italia 2025? Le date delle 21 tappe

Ilè stato presentato ufficialmente lo scorso 13 gennaio: la Corsa Rosa andrà in scena dal 9 maggio all’1 giugno. Si partirà dall’Albania, per la precisione da Durazzo, mentre la conclusione è prevista a Roma, in ossequio al Giubileo.Saranno 21 le, a cui si aggiungeranno tre giorni di riposo, previsti tutti di lunedì. Dopo la prima tappa in linea in Albania, ci saranno una cronometro a Tirana ed un’altra frazione con arrivo a Valona. Al rientro in Italia, dopo il primo giorno di riposo in Puglia, si ripartirà da Alberobello, mentre il giorno successivo si arriverà a Matera.Seguirà una frazione con partenza da Potenza e traguardo a Napoli, mentre il primo arrivo in salita sarà situato in Abruzzo, a Tagliacozzo. La prima settimana si chiuderà con la frazione Gubbio-Siena, mentre dopo il secondo giorno di riposo si riprenderà con la cronometro Lucca-Pisa.