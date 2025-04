Cultweb.it - Quando furono scoperte le rovine di Pompei?

Ledisono uno dei tesori artistici e archeologi più preziosi. Oltre al fascino e al mistero che da sempre avvolge gli eventi della città sepolta e cancellata dall’eruzione del vulcano nel 79. d.C., infatti, il loro ritrovamento ha rappresentato un valore assoluto per la ricostruzione storica, raccontando come era organizzata la quotidianità in una città romana. Ma, esattamente, le prime prove della sua presenza hanno iniziato a venire alla luce, dando inizio ad una intensa attività archeologica che continua ancora oggi?Dopo l’eruzione del Vesuvio,scompare sotto una coltre di cenere e lapilli, restando dimenticata per oltre 1600 anni. Tuttavia, alcune notizie sulla sua esistenza continuano a circolare nei secoli. Nel Medioevo, ad esempio, il luogo dove si trovava la città era noto come “La Cività”, un’area in cui talvolta emergevano resti antichi, ma senza che si comprendesse la loro origine.