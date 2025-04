Napolipiu.com - Qualiano sogna il centro sportivo del Napoli, il sindaco De Leonardis: «Sarebbe un’occasione enorme, siamo pronti»

ildel, ilDe: «»">si candida a diventare la nuova casa della SSC. Lo conferma ilRaffaele de, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, che ha parlato apertamente della possibilità che nel suo comune possa sorgere il futurodel club azzurro.«Queste notizie inorgogliscono la città di, però ci troviamo in una fase delicata. È come il calciomercato: può sempre cambiare tutto» ha premesso De, sottolineando come il Comune sia pronto a collaborare in ogni fase del processo. «Ovviamente dal nostro punto di vista posso dirvi che assisteremo la SSCin tutte le vicende.è da un anno e mezzo all’interno dei pensieri e delle scelte del club».