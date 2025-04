Ilnapolista.it - Pruzzo: «La Nazionale? Ero troppo rompicogl***i. Con Bearzot ho discusso 3-4 volte, ha avuto ragione lui»

L’ex bomber della Roma Robertointervistato dal Messaggero per i suoi 70 anni.: «Non ho mai visto uno più scaramantico di Liedholm.? Ero»«Eravamo belli io e Bruno Conti, vero? Ma una coppia così quando la rivedete a Roma? 268 partite insieme, sono proprio tante. Quando vi ricapita».Come venne reclutato dal Genoa?«La leggenda dice che mi vide un benzinaio e mi segnalò al presidente Fossati. In realtà mi portò un mio amico di Crocefieschi, Remo Poggi. Fino a quel momento al massimo avevo giocato nei tornei dei bar o dei paesi. E da lì è iniziato tutto».Tra i 20 e i 30 anni: «È stato il periodo più bello della mia vita. Non posso dimenticare il militare e lo scudetto con la Roma. Grazie allamilitare girai un po’ il mondo».Per i suoi 70 anni, c’è una cosa che le piacerebbe fare?«La maratona.