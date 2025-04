Anteprima24.it - Provincia, Fuschini e Iachetta (FI): “Dal Presidente toni più dialoganti, le nostre proposte restano sul tavolo”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta oggi alla Rocca dei Rettori la riunione dei capigruppo consiliari convocata daldellaNino Lombardi. Un confronto daipiùda parte del, ma che non modifica la posizione di Forza Italia.“La nostra linea è chiara e resta quella definita fin dall’inizio: leche abbiamo messo in campo non sono oggetto di trattativa – dichiarano i consiglierili di Forza Italia, Vincenzoe Anna–. Non si tratta di aperture o chiusure, ma della necessità di adottare scelte concrete, trasparenti e verificabili”.Sul PTCP, spiegano i consiglieri, non c’è stato il tempo per affrontare il tema in maniera approfondita. “Abbiamo concordato di riaggiornarci in una nuova seduta che consenta il giusto spazio a un argomento così centrale per il futuro del territorio.