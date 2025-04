Anteprima24.it - Provincia, Fratelli d’Italia: “Soddisfatti per l’esito della conferenza dei capigruppo”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta stamane ladeie delle commissioni consiliari, alla presenza di tutte le forze politiche, ad eccezione del Partito Democratico. L’assenzacompagine democratica è stata giustificata dal presidente Lombardi, il quale ha sottolineato come il gruppo avesse già espresso preventivamente il proprio assenso sugli emendamenti e i punti all’ordine del giorno in discussione. – così in una nota i consiglierili di, Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello.Esprimiamo piena soddisfazione perdell’incontro, nel quale tutte le proposte discusse hanno ricevuto parere unanime e favorevole. È stato acquisito anche il parere favorevole dei dirigenti e dei revisori agli emendamenti presentati dal gruppo FdI. Emendamenti anch’essi accolti unanimemente.