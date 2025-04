Prove Invalsi oggi al via per gli studenti di terza media Sono requisito di ammissione all’esame c’è anche il certificato delle competenze

Leggi su Orizzontescuola.it

Da1 aprile prendono il via le2025 per glidi(grado 8). Le classi non campione svolgono lefino al 30 aprile. Le classi campione, selezionate come rappresentative del sistema scolastico italiano, svolgono ledal 1 al 4 aprile.L'articoloal via per glididi, c’èil