Ilveggente.it - Pronostico Wolverhampton-West Ham: l’indizio degli Expected Goals

Leggi su Ilveggente.it

Ham è una partita valida per la trentesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni,.Guardando la classifica di Premier League si ha come la sensazione che Wolves eHam, rispettivamente al diciassettesimo e al sedicesimo posto in classifica, siano entrambe in piena lotta retrocessione. In realtà il vantaggio sulla terzultima, in particolar modo per quanto riguarda gli Hammers, è tale da poter dormire sonni tranquilli. Le ultime tre, infatti, sono già con un piede e mezzo in Championship: basti pensare che tra ile la zona rossa ci sono ben 9 punti. E diventano addirittura 17 nel caso delHam.Ham:(Ansa) – Ilveggente.itI Wolves hanno fatto dei significativi passi in avanti verso la salvezza grazie ai 4 punti conquistati nelle ultime due giornate negli scontri diretti con Everton (1-1) e Southampton (1-2).