Pronostico Manchester City-Leicester | sempre la stessa storia

è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni,.La domanda che tutti si stanno facendo in queste ore è una: è tornato il? Vedendo la prestazione della squadra di Guardiola in Fa Cup, sul difficile campo del Bournemouth, si potrebbe dire di sì. Ma i troppi risultati altalenanti di quest’anno non permettono di essere del tutto certi. Ovvio però che l’impegno contro il, quasi retrocesso, sotto questo aspetto aiuta la squadra del catalano a trovare un poco di continuità.la(Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché la sfida contro una formazione che ha solamente 17 punti in classifica e che non ha quasi più nessuna possibilità di salvarsi, viene in soccorso dopo un impegno importante, come un quarto di finale di coppa, ma sicuramente meno importante del campionato dove i Citizens sono al quinto posto e quindi al momento fuori dalla zona Champions League.