Ilveggente.it - Pronostico Empoli-Bologna: finisce come in campionato

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni,, tv e streaming.La “notizia” della Coppa Italia 2024-25 è sicuramente la presenza dell’in semifinale, con i toscani che si sono fatti beffe di una competizione che secondo i più maligni, da quando esiste questo format, sembra essere stata creata ad arte per fare in modo che le big arrivino a giocare le fasi finali senza grossi problemi.in(Ansa) – Ilveggente.itSulla falsariga dell’incredibile cavalcata della Cremonese nella stagione 2022-23, a contendersi un posto nella finale dell’Olimpico di Roma ci sono pure gli azzurri di Roberto D’Aversa, che nei turni precedenti l’hanno spuntata sulla Fiorentina e sulla Juventus, in entrambe le circostanze in trasferta e dopo i calci di rigore.