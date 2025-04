Ilveggente.it - Pronostico Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen: in finale con la goleada

Leggi su Ilveggente.it

è la semidella Coppa di Germania: dove vederla, probabili formazioni eGara secca. Anche in semi. In Germania la Coppa si gioca così, senza nessuna possibilità d’appello per le squadre, anche di categoria superiore, che arrivano a questo punto. E il, ovviamente, è favorito, visto che affronta una formazione che è di categoria molto inferiore come l’(terza divisione). I padroni di casa non si affacciano in Bundesliga dal 2020, e gli ultimi due incroci, datati appunto quella stagione, ci hanno detto una cosa: già allora ilera una squadra assai più forte che non ebbe nessun problema a vincere sia in casa che in trasferta.: incon la(Lapresse) – Ilveggente.