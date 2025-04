Universalmovies.it - Project UFO | Il trailer della miniserie Netflix

UFO, lapolacca con il suo intrigante mix di fantascienza, commedia e dramma politico, sarà presto disponibile suUFO – da non confondersi né con l’omonima serie usa degli anni ’70 e né con la più recente serie di Robert Zemeckis – è ambientata negli anni ’80, e conduce gli spettatori in un viaggio umoristico ma intrigante in uno degli incidenti UFO più bizzarri e dibattutiPolonia. Traendo ispirazione da resoconti reali di un presunto atterraggio UFO, la serie fonde fantascienza, satira e dramma investigativo, offrendo una nuova interpretazione del mondo delle cospirazioni extraterrestri.La tramasegue un presuntuoso conduttore televisivo che è sempre alla ricerca di notizie sensazionalistiche, al fine di aumentare la sua popolarità e gli ascolti delle sue inchieste.