Programmi per usare lo Scanner con PC Windows

Quasi tutte le stampanti un po' più di prezzo hanno oggi anche la funzione di, ossia permettono di digitalizzare i documenti scritti stampati per portarli su PC come PDF o file modificabili. Loè, indubbiamente, una gran comodità soprattutto se bisogna spedire via email un documento firmato a penna o quando bisogna compilare un modulo oppure se si deve scrivere una tesina partendo dalla pagina di un libro o anche quando si vuol portare sul PC una vecchia foto stampata su carta ed anche per fare fotocopie da casa. Quando si ha uno, qualsiasi sia la marca, ci sarà sicuramente un programma sul CD incluso nella confezione che dovrà essere installato sia per fare in modo che il computer riconosce lo, sia per utilizzarlo effettivamente, ossia per scansionare (oizzare) e digitalizzare pagine e fogli scritti.