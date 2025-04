Liberoquotidiano.it - Prodi contro Orefici fa schizzare lo share: il caso-Tv Talk

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Tv) Sono passati diversi giorni dall'esplosione deldi Romano, che ha importunato la giornalista di “Quarta Repubblica”, Lavinia, tirandole i capelli. “Tv”, trasmissione di approfondimento su Rai 3, dedicava sabato pomeriggio alla spiacevole vicenda l'apertura di trasmissione, sviscerandone le conseguenze sul piano mediatico e non solo. Non era scontato il risultato in termini di, invece la curva durante il blocco dedicato alla movimentata intervista ha toccato vette del 9%. La conduttrice Mia Ceran ha dato ampio spazio anche alle voci critiche verso gli atteggiamenti paternalistici dell'ex premier, come quella di Francesca Barra («un errore è un errore c'è poco da giustificare») e di Annalisa Bruchi («non ci sono alibi,ha sbagliato a non scusarsi subito»).