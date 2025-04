Ilfattoquotidiano.it - Processo telematico, l’App fa flop anche al secondo tentativo: magistrati costretti (di nuovo) a sospenderla in tutta Italia

Altro giro, altroannunciato delpenale. Oggi 1° aprile scatta – in teoria – l’obbligo pere avvocati di usare App, il software sviluppato dal ministero della Giustizia, per depositare tutti gli atti dei processi di primo grado e per l’iscrizione delle notizie di reato da parte del pm. Il primoparziale, lanciato dal governo il 1° gennaio, si era risolto in un disastro: come previsto dagli addetti ai lavori, il programma si è dimostrato pieno di buchi e tecnicamente inutilizzabile, costringendo i presidenti dei Tribunali a sospendere l’obbligo per tre mesi, mantenendo il “doppio binario” cartaceo/digitale per evitare la paralisi. Tre mesi dopo, però, il quadro non è migliorato: App continua a bloccarsi o a girare a passo di lumaca, i bug e le inadeguatezze tecniche non sono stati risolti.