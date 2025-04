Lanazione.it - Processo Galanti: difesa chiede assoluzione per il caso Astori

Leggi su Lanazione.it

di Stefano BrogioniFIRENZE"Nessun atto è stato falsificato. Tutto nasce da un equivoco orignato da una stampa di un documento con carta intestata attuale". Così si può riassumere l’arringa difensiva con cui l’avvocato Sigfrido Fenyes ha chiesto l’del medico pratese Giorgio, l’ex direttore della medicina sportiva di Careggi accusato di aver “creato“ dopo la morte del capitano della Fiorentina Davide, il certificato “strain“, un esame che serve per accertare la contrattilità e la distensività del muscolo cardiaco. In questa costola del procedimento - parallelo a quello per omicidio colposo in cui la condanna dia dodici mesi è diventata definitiva lo scorso 4 marzo, giorno dell’anniversario della scomparsa del calciatore - sono imputati anche il successore di, Amedeo Modesti, e un’ex collaboratrice di, Loira Toncelli.