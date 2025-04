Ravennatoday.it - Processo finti vaccini, rinviata l'udienza: ammessi circa 60 testimoni dalle difese degli imputati

Leggi su Ravennatoday.it

Nulla di fatto per il maxidelle finte vaccinazioni anti-Covid che sarebbero state necessarie per ottenere il Green Pass. L'prevista oggi al tribunale di Ravenna è stata infattiper la nomina di un nuovo difensore per alcuni. Slitta quindi alla prossima.