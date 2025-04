Internews24.com - Probabili formazioni Milan Inter, Inzaghi ha scelto il portiere per domani: l’indiscrezione

Leggi su Internews24.com

di Redazionehailper. Ecco chi giocherà tra Sommer e Josep MartinezArrivano novità importantissime riguardo ledi. Lo stesso Simoneaveva annunciato durante la conferenza stampa odierna come avesse già preso una decisione sulda mandare in campoper la semifinale d’andata di Coppa Italia, risolvendo il ballottaggio tra Sommer e Josep Martinez. Tuttavia il tecnico aveva specificato come non avesse ancora comunicato tale decisione alla squadra. Sky Sport rivela come a scendere in camposarà Josep Martinez, confermando la linea adottata nelle precedenti gare della competizione nelle quali ha giocato ilspagnolo., verso il derby.