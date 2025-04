Internews24.com - Probabili formazioni Milan Inter, Inzaghi fa i conti gli infortuni. In attacco partirà lui, per il centrocampo…

di Redazionedeve fare icon i tantiin rosa. Il tecnico ha già deciso chi giocherà indal primo minutoPartita di livello per la semifinale di Coppa Italia che volge ormai alle fasi conclusive,si gioca domani mercoledì 2 Aprile a San Siro; il fischio di inizio alle ore 21:00. I nerazzurri arrivano al big match falcidiati da diversitra cui quello del capitano Lautaro Martinez, assenza sicuramente pesante pere i suoi. L’allenatore piacentino dovrà dunque destreggiarsi tra questi fattori.Si va verso delle scelte forzate, come sottolinea il Corriere dello Sport, per quanto riguarda l’probabilmente dal primo minuto scenderà in campo Correa; la speranza è che l’argentino mostri un atteggiamento diverso da quello messo in campo contro l’Udinese.