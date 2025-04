Primo posto al Box Office per il documentario "Pino"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 apr. (askanews) – Grande successo per “”, ildel regista napoletano Francesco Lettieri dedicato aDaniele – a 70 anni dalla sua nascita e a 10 dalla sua scomparsa – che conquista ilal Box. Martedì 1 e mercoledì 2 aprile, prosegue la programmazione in 297 sale in tutta Italia delprodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film e distribuito da Lucky Red, in collaborazione con Netflix e TimVision. Un grande cantautore, un poeta, un grandissimo chitarrista, amato per la semplicità e la sfrontatezza con cui accedeva al suo mondo interiore e per la capacità di raccontarlo agli altri,Daniele è riuscito a fondere la tradizione napoletana con la musica nera creando dei sound completamente nuovi e originali. NelLettieri conduce dietro la macchina da presa Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, sulle tracce di unancora non raccontato, servendosi di video mai diffusi di concerti, backstage e sale d’incisione, foto degli album di famiglia, appunti tratti dal diario e strumenti musicali.