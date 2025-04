Lanazione.it - Primavera: Roma-Acf Arezzo 4-0

, 1 aprile 2025 –-Acf4-0 Sul campo della, l’non riesce a strappare punti, ma conquista comunque la salvezza matematica in1. La partita si sblocca dopo appena sette minuti, quando Galli supera la difesa amaranto e, a tu per tu con Cardarelli, la batte con freddezza. Nel resto del primo tempo, lasfiora il raddoppio in più occasioni, ma all’intervallo il punteggio resta sull’1-0. Nel secondo tempo, l’prova a reagire con Tomassini e Placidi, ma Mazzocchi para sempre senza troppe difficolta. Dopo il 64’, ladilaga grazie alle reti di Farrugia, Cornacchia e Zeppettini, fissando il risultato sul definitivo 4-0. Una partita difficile quella giocata nella capitale, ma che non cancella la soddisfazione di aver raggiunto la salvezza: il prossimo anno, l’disputerà per la terza stagione consecutiva il campionato1.