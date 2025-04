.com - Prima Categoria / Castelfrettese, il centrocampista-goleador Diego Zannini: “Non dobbiamo abbassare la guardia”

La nostra intervista alcingolano, classe 2000: “I gol completano il giocatore.essere impeccabili a livello mentale in queste ultime giornate per raggiungere il nostro obiettivo. A Jesi ho vissuto gli anni più belli: mi auguro con tutto il cuore la Jesina possa vincere il campionato”. Il suo commento sulle stagioni di Staffolo, Cingolana SF e Villa Strada CASTELFERRETTI, 1° aprile 2025 –si è preso definitivamente la. Iloffensivo, classe 2000 ex Jesina, Marina, Montefano e Staffolo, ha già segnato 7 gol nel girone B diin questa giornata, pur giocando in mezzo al campo, gli stessi gol di bomber come Gramazio del Montemarciano, Pericolo e Gyabaa dell’Osimo 2011. Nell’ultima giornata, tra l’altro, in 4 minuti ha segnato la doppietta che ha aperto il match contro la Labor, poi vinto per 3-1.