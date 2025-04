Dayitalianews.com - Previsioni Meteo, un Aprile Instabile, con Periodi di Sole e Possibili Tempeste in Arrivo

Leggi su Dayitalianews.com

?Nei prossimi giorni, le condizionirologiche in Italia saranno caratterizzate da un’alternanza di fasi stabili edi instabilità. Dopo un inizioinfluenzato da una perturbazione atlantica che ha portato precipitazioni e un abbassamento delle temperature, è previsto un miglioramento generale. ?A partire da mercoledì 2, l’alta pressione dovrebbe stabilizzarsi sul paese, garantendo giornateggiate e un graduale aumento termico. Tuttavia, nella seconda metà del mese, non si escludono nuove incursioni di aria fredda provenienti dal Polo Nord, che potrebbero causare eventirologici estremi, come temporali violenti, grandinate e nubifragi.Per quanto riguarda le temperature medie mensili, si prevede che siano superiori alla media storica, mentre le precipitazioni dovrebbero attestarsi su valori normali per il periodo.