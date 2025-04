Lanazione.it - Pretende soldi per restituire un giubbotto rubato, arrestato per estorsione

Firenze, 1 aprile 2025 - Ha chiesto dieci euro in cambio della restituzione di un, poi, di fronte al rifiuto della vittima, lo ha aggredito. Per questo un 27enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è statoin flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella con l'accusa di. L'episodio è avvenuto nella serata del 30 marzo in piazza della Stazione. Una pattuglia dell'Arma, in transito nella zona, ha notato l'aggressione in corso ai danni di un connazionale dell'e è immediatamente intervenuta per bloccare la situazione. Dai primi accertamenti è emerso che il 27enne aveva chiesto alla vittima il pagamento di dieci euro per riavere unche gli era stato sottratto nei giorni precedenti. Di fronte al rifiuto, l'avrebbe colpito.