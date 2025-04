Ilcampoonline.it - Presentazione del libro “Le mani nel cuore. Testimonianze, aneddoti e storie di vita del Prof. Carlo Marcelletti.

Leggi su Ilcampoonline.it

Venerdì 4 aprile 2025 ore 18, presso Aula Magna “Raffaele Garofalo” di Hesperia Hospital (via Arquà 80, Modena), si terrà ladeldi Vincenzo Varagona, “Leneldidel” (Vydia Editore). L’evento è promosso dall’associazione Hesperia Bimbi insieme al Gruppo GHC.Il, luminare della cardiochirurgia pediatrica, ha lavorato a Modena presso Hesperia Hospital dal 1997 al 2000 come responsabile della cardiochirurgia pediatrica e Direttore Scientifico. Era noto anche per le sue missioni internazionali in Paesi con difficoltà sanitarie come Iraq, Cuba, Stati africani e Albania.Nel 2016, alcuni medici e infermieri che avevano lavorato con lui hanno fondato Hesperia Bimbi, con l’obiettivo di continuare il suo operato, offrendo cure ai bambini in difficoltà e formando nuovi specialisti.