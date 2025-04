Unlimitednews.it - Presentato il Versilia Horse Show, Di Paola “Evento eccezionale e ambizioso”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Parco Bussoladomani a Lido di Camaiore ospiterà dal 9 all’11 maggio prossimi il Longines, il nuovo concorso ippico internazionale di salto ostacoli di massimo livello (CSI4*) in programma in Italia,a Roma, presso il Bar del Tennis del Foro Italico.La manifestazione è stata ideata e organizzata da Italian Champions Tour in compartecipazione con la Fise, Verona fiere e Sport e Salute, con il sostegno del Ministero dello Sport e di Longines, con Giorgio Armani in qualità di main partner e il patrocinio della provincia di Lucca e del Comune di Camaiore. Un“che vorrei caratterizzare con due aggettivi:– spiega il presidente della Fise, Marco Di-.perché vede una partnership pubblico-privato estremamente importante.