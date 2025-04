Laprimapagina.it - Presentato il programma della Festa del Libro a Zafferana Etnea

Al via la XVIII edizionedeldi, indal 5 all’11 aprile 2025. La rassegna, nei dettagli, ricca di attività e incontri dedicati alla letteratura, è stata presentata nella Sala Consiliare del Palazzo di città, dal Sindaco Salvatore Russo, dall’Assessore alla Cultura Ata Pappalardo, dalla Presidente dell’Associazione “Calicanto” Gabriella Zammataro, dal vicesindaco del Comune di Milo Maria Concetta Cantarella e dalla responsabile comunicazione social Sara Mostaccio.“sarà per una settimana una piccola e grande capitalecultura – afferma il Sindaco Salvatore Russo – Sarà un momento di grande entusiasmo, dove gli amanti dei libri potranno vivere e partecipare attivamente a questo viaggio attraverso la letteratura. Gli appassionati di libri e arte avranno così l’opportunità di immergersi in un mondo di creatività e condivisione culturale.