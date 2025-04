Quicomo.it - Prende in prova l'auto ma poi sparisce: l'acquirente "fantasma" fermato in centro a Como

Leggi su Quicomo.it

Una vicenda singolare quella accaduta nella mattinata di ieri, 31 marzo, in pieno. Un’scomparsa da settimane, ceduta per fiducia in attesa di una regolare vendita, è stata riconosciuta dal legittimo proprietario mentre circolava in viale Lecco con a bordo due uomini. La vicenda.