Prende forma il sabbiodotto Opera da 73 milioni di euro per l’imboccatura del porto

Prende forma il sabbiodotto. Opera da 7,3 milioni di euro per l'imboccatura del porto

Viareggio, 1 aprile 2025 – Risale al 1936 il primo dragaggio neldi Viareggio, anche il primo realizzato in Italia. E con lo sviluppo della cantieristica, e la crescita delle produzioni, il fenomeno dell’insabbiamento all’ingresso dell’approdo, caratterizzato dalle correnti, si è fatto sempre più urgente. Per rimediare, negli anni, si sono dunque succeduti diversi interventi, mai risolutivi, fino al bypass realizzato nel 1980 e rimasto in funzione fino al 1998. Da quel momento l’intervento di escavo è stato affidato alle draghe, chiamate regolarmente, e talvolta anche straordinariamente, ad intervenire per rimuovere i sedimenti dal fondale e garantire quindi l’accesso all’approdo. Per restituire l’entità di volume del fenomeno da gennaio 2002 ad aprile 2013 (secondo i dati forniti dal Comune) sono stati prelevati quasi un milione di metri cubi di sabbia.