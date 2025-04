Sondriotoday.it - Precipita per 300 metri: uomo di 66 anni muore in Val Gerola

Leggi su Sondriotoday.it

Tragedia oggi attorno alle 13 in Val, lungo la pista sopra gli impianti di Pescegallo: undi 66ha infatti perso la vita dopo essereto per circa 300su un pendio ghiacciato.L'allarme è scattato in codice giallo, come detto, pochi minuti prima delle 13 e sul.