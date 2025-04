Bergamonews.it - Precipita per 300 metri su un pendio ghiacciato: muore 66enne

Ornica. Tragedia in Val Brembana: intorno alle 13 di martedì 1 aprile un uomo di 66 anni ha perso la vita in alta montagna.L’esatta dinamica dei fatti è ancora in ricostruzione, ma dalle prime informazioni l’alpinista sarebbeto per circa 300su un.L’incidente è avvenuto nella zona della Val Gerola, in una pista sopra all’impianto Pescegallo, nel comune di Ornica.Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e le squadre del soccorso alpino, ma non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso in posto dell’uomo. Notizia in aggiornamento