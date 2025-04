Puntomagazine.it - Pozzuoli, riduzione dei canoni di affitto e impegno per il rilancio degli alloggi pubblici a Monterusciello

Leggi su Puntomagazine.it

deiERP: il Comune diottiene le prime vittorie e prosegue la battagliaAlla luceingenti aumenti deidi locazionedi edilizia pubblica e delle legittime proteste dei cittadini, l’amministrazione comunale, anche su sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)inquilini, ha avviato un’azione decisa presso la Regione Campania per risolvere la situazione.Abbiamo subito evidenziato, con il supporto dei rappresentanti sindacali regionali, che l’incremento deiera spropositato e ingiustificato. In questa prima fase, siamo riusciti a ottenere una significativaimporti dei fitti per glidi Monterusciello di proprietà comunale, tenendo conto delle degradate condizioniedifici, che presentano originarie deficienze costruttive riconosciute dalla legge dello stato nr 74/96.