Posizioni militari e informazioni su armi gestite su Gmail l’ultimo pasticcio dello staff di Trump | c’è di nuovo il consigliere per la sicurezza Waltz

Leggi su Open.online

Rischia di scoppiare un altro scandalo sullodi Donalddopo che il Washington post ha scoperto che i membri del Consiglio per lanazionale hanno usato i loro accountper le comunicazioni governative. Tra loro c’è anche ilper lanazionale della Casa Bianca, Michael, già finito nella bufera per aver inserito il direttore di The Atlantic nella chat Signal in cui si pianificava un attacco contro gli Houthi nello Yemen.Il Washington post riporta di aver esaminato alcuni documenti e sentito tre funzionari che hanno confermato l’uso di un sistema poco sicuro per comunicazioni importanti come quelle scambiate sudai membri del consiglio per lanazionale. Un sistema in questo caso meno sicuro anchestesso Signal, usato nello scandalo della chat.