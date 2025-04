Secoloditalia.it - Porro prende di petto Conte: “Lo scendiletto sarei io?”. Giuseppi imbarazzato si arrampica sugli specchi (video)

Giuseppeaveva risposto – anzi non risposto- in maniera sprezzante in “stile” Prodi (ma senza metterere le mani addosso) a una inviata di Nicolaper “Quarta repubblica”. Il leader del M5s con aria di sfida le aveva risposto: “Invitatemi dae vengo a rispondere”. Non si aspettava che il conduttore l’avrebbe preso in parola, invitandolo alla trasmissione di lunedì 31 marzo. Anche perché c’era un nodo molto sgradevole da chiarire.in aula aveva umiliato e dato dello “” ai giornalisti che hanno intervistato la premier nelle loro trasmissioni. In un passaggio di un intervento parlamentare aveva in modo disgustoso dato al premier della vigliacca per il suo non presentarsi nelle aule parlamentari (???) , preferendo – parole testuali di- parlare con “gli”: ossia o giornalisti “ossequiosi” con il governo.