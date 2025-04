Iodonna.it - Ponti di Pasqua, trekking in Calabria

L’ idea è quella di seguire le orme di Sir Edward Lear, l’artista e poeta vittoriano che il 25 luglio 1847 salpò da Messina per arrivare a Reggio. Da qui iniziò un tour di un mese, anche in Aspromonte, insieme al mulattiere Ciccio e al suo amico John Proby, un’avventura che poi racconterà nel Journals of a Landscape Painter in Southern(Diario di un pittore paesaggista nelladel Sud) descrivendo una terra poco conosciuta, ma incantevole. E, si può dire, che sia ancora così. Can Yaman sul set di “Sandokan” in: le prime immagini X Lungo il Sentiero dell’inglese, inSoprattutto se si sceglie di percorrere proprio il “Sentiero dell’inglese”, unguidato con un esperto di natura e del patrimonio etno-culturale, nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.