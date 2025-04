Quotidiano.net - Ponte sullo Stretto di Messina: doppio reclamo alla Commissione europea da associazioni ambientaliste

Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf Italia hanno presentato unsuldi, il 27 marzo, dove contestano all'Italia la disapplicazione delle normative europee in materia ambientale. In una conferenza stampaCamera lehanno spiegato che è la terza azione legale portata avanti, dopo il ricorso al Tar del 19 dicembre 2024 e la diffida al Cipess del 28 febbraio 2025. La richiestaè la riapertura della procedura di infrazione, a suo tempo archiviata solo perché il progetto era stato accantonato. "Il governo ha disatteso la normativa comunitaria oltre che i principi di prevenzione e precauzione che sonobase delle valutazioni ambientali", hanno dichiarato le, "il progetto deldideve essere fermato per il bene dell'ambiente e delle casse dello Stato".