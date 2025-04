Anteprima24.it - Ponte, il sindaco Caporaso: “Strade provinciali al collasso. Chiedo incontro urgente”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIldel Comune di, Antonio, ha inviato una nota ufficiale alla Provincia di Benevento, al Prefetto, a ITALFERR, a RFI e al Consorzio Telese Scarl per segnalare la situazione non più sostenibile della viabilità del territorio comunale, messa a dura prova dal cantiere per i lavori per la linea AV/AC Napoli–Bari.Di seguito il testo della missiva: “Il sottoscritto Antonio, in qualità didel Comune di, con senso di responsabilità e rispetto istituzionale, vuole rappresentare una situazione che sta diventando, giorno dopo giorno, sempre più difficile per la nostra comunità.La realizzazione della linea AV/AC Napoli–Bari, intervento certamente strategico e di grande rilevanza per l’intero territorio regionale e nazionale, sta però producendo sul nostro Comune effetti pesantissimi in termini di disagio, vivibilità e sicurezza, con un impatto particolarmente rilevante sulla rete viaria, soprattutto quella di competenza provinciale.