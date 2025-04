Panorama.it - Pompei, scoperto un rilievo di una coppia a grandezza naturale

Leggi su Panorama.it

Un’importante scoperta archeologica è emersa dagli scavi della necropoli di Porta Sarno a: unfunerario raffigurante una, uomo e donna, scolpiti aquasi. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito del progetto di ricerca “Investigating the Archaeology of Death ini”, condotto dall’Universitat de València in collaborazione con il Parco archeologico di, sotto la direzione scientifica del professor Llorenç Alapont.Un ritrovamento di grande valore storicoLe due figure scolpite ad altoappartengono a una tomba monumentale e sono state trasferite presso la Palestra Grande degli scavi per essere sottoposte a restauro. Il pubblico avrà l’opportunità di ammirarle nella mostra “Essere donna nell’antica”, che sarà inaugurata il 16 aprile, potendo anche osservare dal vivo gli interventi di restauro.