Pompei, ritrovato il rilievo funebre di una coppia a dimensioni reali

Un uomo e una donna, scolpiti inquasi naturali. È l’ultima scoperta di una campagna che riguarda la zona di Porta Sarno, dove si trova la necropoli dell’antica.Ilfunerario e la tomba monumentaleQuestofunerario che ritrae una, parte di una tomba monumentale, è emerso durante uno scavo archeologico legato al progetto di ricerca ‘Investigating the Archaeology of Death ini’,zzato dall’Universitat de València in collaborazione con il Parco archeologico di, con la direzione scientifica di Llorenç Alapont.Le sculture e la mostraLe due sculture insono state trasferite alla Palestra Grande degli scavi per il restauro e saranno tra i principali reperti in esposizione nella mostra ‘Essere donna nell’antica’, che aprirà il 16 aprile prossimo.