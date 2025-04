Secoloditalia.it - Pompei regala un’altra “perla”: il rilievo di una coppia a grandezza naturale emerge da una tomba a Porta Sarno

L’area archeologica dicontinua are tesori inaspettati e perle di grande valore. Era il 25 febbraio quando gli archeologi rinvennero un grande affresco, una megalografia nel linguaggio tecnico, a tema dionisiaco. Il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ne dette immediata notizia al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Ora ancora nuove meraviglie: unfunebre di una, uomo e donna – a dimensioni quasi reali – pertinente a unamonumentale presso la necropoli di. E’ affiorato nel corso di uno scavo archeologico, nell’ambito del progetto di ricerca ‘Investigating the Archaeology of Death ini’ condotto dall’Universitat de València; in collaborazione con il Parco archeologico (direzione scientifica Llorenç Alapont).“Essere donna nell’antica”Come oltre un mese fa, a darne notizia è lo stesso Parco Archeologico in una nota.