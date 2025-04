Quotidiano.net - Pompei non smette di stupire, dagli scavi spunta un rilievo funebre con una coppia di sposi in dimensioni reali

Napoli, 1 aprile 2025 – Undi una, uomo e donna – aquasi– pertinente a una tomba monumentale presso la necropoli di Porta Sarno, è affiorato nel corso di uno scavo archeologico, nell'ambito del progetto di ricerca “Investigating the Archaeology of Death ini” condotto dall'Universitat de València in collaborazione con il Parco archeologico (direzione scientifica del professor Llorenç Alapont). Le due sculture ad altosono state trasferite presso la Palestra grande degliper avviarne il restauro e saranno tra i reperti di particolare spicco in ezione nella mostra "Essere donna nell'antica” che inaugurerà il 16 aprile prossimo. I visitatori potranno contestualmente osservare i delicati interventi del restauro, che sarà condotto durante la mostra.