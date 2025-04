Messinatoday.it - Poltrone, divani e mobili: intero salotto smontato e gettato in vico Pennisi

Leggi su Messinatoday.it

Ennesimo scempio in, la piccola strada che collega Larderia a Zafferia da tempo utilizzata come discarica. Qualcuno ha abbandonato unnei pressi del sottopassaggio autostradale. Ai lati della piccola via si notano infattismontati. A.