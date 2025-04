Anteprima24.it - Polizia, Castello torna ad Avellino come Vicario del Questore

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Primo Dirigente delladi Stato Marcelloda oggi assume l’incarico dideldella Provincia di.Il Dott.succede al Dott. Francesco Moretta destinato a svolgere l’incarico di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere (CE).lascia il commissariato didi Giugliano dopo poco più di un anno,dove invece arroiva Gianluca Aurilia, ora a capo della squadra mobile di Catanzaro, dopo una esperienza passata sempre ad.Marcello, laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, al suo primo incarico ha prestato servizio presso la SezioneStradale di Sassari. In seguito ha diretto i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, e di Avola, nel Siracusano.