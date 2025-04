Lanazione.it - Politiche giovanili. Il protocollo per il territorio

di Mario Ferrari Und’intesa per promuovere lesul. È quanto hanno siglato ieri all’auditorium Maccarone durante la conferenza provinciale dellepromossa dalla Consulta degli studenti di Pisa (Cps) una trentina di Comuni, dalla Val Di Cecina fino al Serchio passando per l’area pisana. Tra le novità la promozione nelle scuole percorsi di formazione su discriminazione, violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, educazione civica, la realizzazione di ambienti per favorire l’aggregazione e la progettualità giovanile e gli eventi. Poi sono richiesti sgravi economici per partecipare ad attività sportive, culturali e musicali che si svolgono in città, l’attivazione di una tariffa agevolata per visitare musei e gallerie d’arte in Provincia e Regione, e misure per favorire l’orientamento lavorativo con eventi di reclutamento e visite alle aziende.