Pnrr | a Caserta una pedalata attraverso i cantieri fermi

Tempo di lettura: 2 minutiUnacollettivadella città di. E’ l’iniziativa organizzata per domenica 6 aprile dal movimentoDecide, che intende denunciare “l’immobilismo dell’Amministrazione comunale e accendere i riflettori sulle numerose opere pubbliche incompiute, lasciate a metà o inspiegabilmente bloccate”. “Negli ultimi mesi – spiega Sara Femiano, coordinatrice diDecide – complice l’ingente afflusso di fondisi è trasformata in un enorme cantiere. In ogni quartiere sono comparsi recinzioni e macchinari per la riqualificazione degli spazi pubblici. Tuttavia, la gestione inefficiente dei lavori ha portato a ritardi continui, alla mancanza di trasparenza sulle tempistiche e a una comunicazione carente con i cittadini.