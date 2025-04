Game-experience.it - PlayStation deve cambiare strategia e non concentrarsi sulla potenza e la grafica, per Shuhei Yoshida

Leggi su Game-experience.it

, ex presidente di Sony Worldwide Studios, ha recentemente affermato cheripensare il proprio approccio strategico. Per decenni, la compagnia si è focalizzatahardware eall’avanguardia, ma i costi di sviluppo sempre più elevati stanno rendendo insostenibile questo modello.sottolinea la necessità dimaggiormente sull’innovazione evarietà dell’esperienza di gioco piuttosto chepuratecnologica.Negli anni,ha mantenuto un’identità fortemente legata alla qualità visiva, un’eredità che risale ai tempi di Ken Kutaragi, il padre dellaoriginale. Tuttavia,ritiene che l’industria sia arrivata a un punto in cui continuare a inseguire hardware sempre più potenti potrebbe non essere la scelta migliore per il futuro.