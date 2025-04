Lanazione.it - Pisa piange Mario Levrini, storico direttore dell’Unione Industriale

, 1 aprile 2025 – È morto oggi a 82 annigenerale dell'Unionena dal 1994 al 2018. Lo rende noto l'associazione degli industriali diricordando che il manager, originario di Venezia, «nella sua lunga carriera aveva ricoperto importanti incarichi per i più grandi gruppi dell'industria italiana e in Confindustria: responsabile del personale e dell'organizzazione delle aziende del Gruppo Montedison a Milano fino al 1974, prima di passare al Gruppo Zanussi per poi diventare, fino al 1990,centrale delle relazioni industriali per Electrolux Zanussi Italia». Nel 1990arrivò in provinciacomedel personale e dell'organizzazione di Piaggio per poi passare alla direzione generale dell'Unionena dove è rimasto in carica fino al 2018.